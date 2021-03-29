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    13:30, 29 Март 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области с должников по адмштрафам взыскали более 9 млн тенге

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе стражи порядка начали операцию «Борышкер», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С целью взыскания неоплаченных административных штрафов в период с 26 по 28 марта текущего года на территории Павлодарской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». Сотрудниками полиции приняты меры по исполнению наложенных штрафов по постановлениям, - рассказал заместитель начальника управления административной полиции Департамента полиции Павлодарской области Арыстан Дюсембаев. - Всего по области посещены по месту жительства порядка 2000 правонарушителей. В результате за уклонение от погашения штрафов водворено на штрафную стоянку 21 транспортное средство».

    По информации пресс-службы департамента полиции области, в городе Аксу полицейские остановили автомобиль «Мерседес - Принтер» и при проверке документов выяснили, что водитель несколько месяцев не оплачивал административные штрафы, и в итоге сумма собралась примерно на 90 тысяч тенге. А в Павлодаре владелец «Ниссана» задолжал по штрафам 150 тысяч тенге. Полицейские водворили на штрафстоянку машины должников. Вернуть их себе владельцы машин смогут только после полного погашения долгов.


    «В ходе поквартирного и подворного обходов с должниками проводилась разъяснительная беседа о необходимости оплаты штрафов в установленные сроки. Материалы по гражданам, которые не исполнили постановление об уплате штрафов в сроки, направляются на принудительное исполнение в производство судебных исполнителей и по месту работы правонарушителей, а это — соответствующая огласка, принудительное снятие суммы штрафа с заработной платы или иные неудобства», – заявил А. Дюсембаев.

    Фото ДП Павлодарской области.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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