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    16:36, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области растёт заболеваемость COVID-19

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остаётся нестабильной, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По оценке эпидемиологов ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остаётся нестабильной», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

    Там отметили, что за сутки в регионе зарегистрировано 168 случаев COVID-19. По состоянию на 9:00 часов 18 октября в регионе зарегистрировано 49 008 случаев КВИ: 39 852 с симптомами и 9 156 без симптомов. Согласно статистике ДСЭК, заболеваемость этой инфекцией в области снова растёт.

    «За истекшие семь дней с 11 по 17 октября в области зарегистрировано 1 114 заболевших, за предыдущие - с 4 по 10 октября – 1 015 случаев COVID-19», - отметили в департаменте.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Общество Павлодарская область
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