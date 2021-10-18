В Павлодарской области растёт заболеваемость COVID-19

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остаётся нестабильной, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По оценке эпидемиологов ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией остаётся нестабильной», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Там отметили, что за сутки в регионе зарегистрировано 168 случаев COVID-19. По состоянию на 9:00 часов 18 октября в регионе зарегистрировано 49 008 случаев КВИ: 39 852 с симптомами и 9 156 без симптомов. Согласно статистике ДСЭК, заболеваемость этой инфекцией в области снова растёт.

«За истекшие семь дней с 11 по 17 октября в области зарегистрировано 1 114 заболевших, за предыдущие - с 4 по 10 октября – 1 015 случаев COVID-19», - отметили в департаменте.