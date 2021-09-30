В Павлодарской области работник станции оставил тормозной башмак на путях
Так, на станции «Аксу-1» в Павлодарской области машинист пассажирского поезда сообщением «Семей-Нур-Султан» применил экстренное торможение из-за нахождения на железнодорожных путях постороннего предмета. Стоянка поезда составила 10 минут.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Линейного отделения полиции на станции Аксу было установлено, что во время дежурства работник станции на рельсах 1-го пути оставил тормозной башмак.
По данному факту - за оставление на железнодорожных путях посторонних предметов - в отношении работника станции составлен административный материал по ст. 559 ч. 4 КоАП РК (Подкладывание, сбрасывание на железнодорожные пути или оставление на них предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов). На мужчину наложен штраф в размере 20 МРП (58 340 тенге).