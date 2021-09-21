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    04:10, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области провели гуманитарную олимпиаду для старшеклассников

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Такой инновационный проект был разработан по инициативе руководителя управления образования Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данное интеллектуальное мероприятие – межпредметная олимпиада, направленная на систематизацию знаний по истории Казахстана и казахской литературе, знакомство с художественными произведениями», - рассказали в павлодарском региональном учебно-методическом центре дополнительного образования «Ертіс дарыны».

    Там отметили, что по инициативе руководителя управления образования Павлодарской области центр «Ертіс дарыны» в 2020-2021 учебном году разработал новый инновационный проект – областную гуманитарную олимпиаду для учащихся 8-11 классов. Её главная цель – развить у школьников читательскую культуру, которая остаётся показателем духовного развития нации и духовного потенциала общества, повысить познавательный интерес к истории своего народа и родной литературе, создать условия для реализации творческих способностей учащихся.

    «В этом году ІІ областная гуманитарная олимпиада была проведена в онлайн-режиме на платформе «Goоgle-Disk». В мероприятии приняли участие 149 учащихся, в том числе 59 из специализированных школ для одарённых детей, 22 – из городов Павлодар, Экибастуз, Аксу, 68 – из районов», - добавили в центре «Ертіс дарыны».

    Олимпиада прошла в два тура: в первом было 25 вопросов в виде тестов, во втором – написание эссе. По итогам олимпиады 58 школьников стали победителями, призёрами и награждены дипломами управления образования области: дипломами І степени 11 ребят, дипломом ІІ степени – 19, дипломом ІІІ степени – 28 школьников.

    Фото регионального учебно-методического центра дополнительного образования «Ертіс дарыны» Павлодарской области.

    Теги:
    Образование Павлодарская область
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