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    20:34, 10 Январь 2022 | GMT +6

    В Павлодарской области продлят просроченные из-за режима ЧП визы

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области продлят просроченные из-за режима ЧП визы. Иностранцы, не имеющие оснований для дальнейшего пребывания в Казахстане (например, разрешение на работу, воссоединение с семьёй), не освобождаются от правовой ответственности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «При стабилизации обстановки и функционировании государственных учреждений всем гражданам, в том числе иностранцам и лицам без гражданства, сроки действия документов, видов на жительство иностранца, виз Республики Казахстан и разрешений на временное пребывание в Казахстане которых истекли или истекают в период чрезвычайного положения, документирование, выдача или продление разрешений будут осуществляться без привлечения к административной ответственности», - заявили в департаменте полиции Павлодарской области.

    Вместе с тем, иностранцы, не имеющие оснований для дальнейшего пребывания в Казахстане (например, разрешение на работу, воссоединение с семьёй), не освобождаются от правовой ответственности, отметили в ведомстве.

    «В таком случае иностранцу рекомендуется выехать в страну гражданства либо преимущественного проживания в ближайшие сроки (не более 10-15 дней)», - подчеркнули в ДП. Напомним, с 6 по 19 января на территории Республики Казахстан введен режим чрезвычайного положения.



    Теги:
    МВД РК мигранты Правоохранительные органы Павлодарская область
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