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    09:22, 12 Май 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области пресекли канал поставки марихуаны в колонию

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в реализации наркотиков помещён в изолятор временного содержания Экибастуза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудниками оперативной службы Комитета УИС МВД РК и ДУИС по Павлодарской области совместно с сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области был пресечён канал доставки марихуаны», - сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

    Там рассказали, что по подозрению в продаже марихуаны осуждённым, отбывающим наказания в учреждении минимальной безопасности АП-162/10, которая находится в поселке Шидерты Павлодарской области, задержан 45-летний гражданин.
    «По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части первой УК РК. Подозреваемый помещён в ИВС города Экибастуз», - добавил старший оперуполномоченный департамента УИС по Павлодарской области Арман Калыков.
    Фото ДУИС по Павлодарской области.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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