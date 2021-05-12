В Павлодарской области пресекли канал поставки марихуаны в колонию

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в реализации наркотиков помещён в изолятор временного содержания Экибастуза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками оперативной службы Комитета УИС МВД РК и ДУИС по Павлодарской области совместно с сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области был пресечён канал доставки марихуаны», - сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

Там рассказали, что по подозрению в продаже марихуаны осуждённым, отбывающим наказания в учреждении минимальной безопасности АП-162/10, которая находится в поселке Шидерты Павлодарской области, задержан 45-летний гражданин.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части первой УК РК. Подозреваемый помещён в ИВС города Экибастуз», - добавил старший оперуполномоченный департамента УИС по Павлодарской области Арман Калыков.

Фото ДУИС по Павлодарской области.