В Павлодарской области пресечена деятельность 11 банд скотокрадов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области вдвое снизилось число краж, передаёт корреспондент МИА «Казинформ», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание сотрудниками департамента полиции Павлодарской области уделялось работе по борьбе с кражами, которые являются самыми распространёнными среди имущественных преступлений. Принимаемые в 2020 году меры по реализации программы Министерства внутренних дел по противодействию кражам позволили почти в два раза сократить количество совершаемых краж, в том числе квартирных, из автомашин, краж сотовых телефонов и фактов скотокрадства», - заявил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Ельдар Абдикенов.

Он отметил, что оперативники региона за прошлый год пресекли деятельность 67 преступных групп, которые совершили 231 кражу. Всего за совершение краж задержаны 1393 человека, в том числе 369 квалифицированных воров.

«В целях профилактики и раскрытия краж чужого имущества оперативные сотрудники городских подразделений перешли на «зональный» метод работы и раскрывают преступления во взаимодействии с участковыми инспекторами полиции – отрабатывают территорию на закреплённых участках, проверяют подучётный контингент. Также с владельцами ломбардов был подписан меморандум о взаимодействии и уведомлении полиции о заложенных вещах с истекшими сроками, - добавила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - С владельцами ломбардов, торговых домов, крупных магазинов и пунктов приёма металла организованы рабочие встречи, где рекомендована установка камер видеонаблюдения, сигнализации и тревожных кнопок. Для уведомления граждан в общественных местах и социальных сетях размещены фотографии карманников, и установлены порядка 200 видеокамер в общественном транспорте».

По данным департамента, дачные массивы города патрулирует кавалеристский взвод, благодаря чему количество краж на дачах снизилось на 66,7 процента. Большая работа проведена полицейскими и по противодействию скотокрадству.

«За прошлый год была пресечена деятельность одиннадцати преступных групп, задержано 59 скотокрадов. 139 голов на сумму более 51 миллиона тенге возвращены владельцам», - отметили в департаменте.

Е. Абдикенов рассказал, что эффективные меры принимаются и для раскрытия краж транспорта. Например, в июне 2020 года была обезврежена организованная преступная группа, которая угоняла дорогие машины в Павлодарской и Карагандинской областях.

В ноябре задержаны два вора-«барсеточника» – жители Восточно-Казахстанской области, которые совершили кражу десяти миллионов тенге из салона автомашины, сообщил Ельдар Абдикенов.