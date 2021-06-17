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    15:29, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области после падения с лошади умер мальчик

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Трагедия случилась в Актогайском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «16 июня, в 02.15, в полицию города Павлодар поступило сообщение о том, что в одной из больниц города скончался несовершеннолетний», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    15 июня, в 12.30, в селе Балтасап Актогайского района Павлодарской области несовершеннолетний упал с лошади. Имеются очевидцы», - добавили в ведомстве.
    Назначена судебно-медицинская экспертиза, отметили в департаменте.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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