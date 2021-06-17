В Павлодарской области после падения с лошади умер мальчик

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Трагедия случилась в Актогайском районе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«16 июня, в 02.15, в полицию города Павлодар поступило сообщение о том, что в одной из больниц города скончался несовершеннолетний», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

15 июня, в 12.30, в селе Балтасап Актогайского района Павлодарской области несовершеннолетний упал с лошади. Имеются очевидцы», - добавили в ведомстве.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, отметили в департаменте.

