В Павлодарской области полный курс вакцинации от КВИ прошли 72% жителей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе эпидситуация остаётся нестабильной, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день третью дозу вакцины в Павлодарской области получили 74 816 жителей региона. За сутки 3-й курс вакцинации прошёл 1 451 человек», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

С 1 января в регионе ревакцинированы 48 973 человека. На первых позициях по ревакцинации находятся Иртышский (85,9 %), Аккулы (74,8 %) и Железинский районы (71,2 %). В аутсайдерах остаются три города области: Павлодар (охват ревакцинацией составил 38,3 %), Экибастуз (49,4 %) и Аксу – (43,3 %).

«Всего же от коронавируса полный курс вакцинации двумя компонентами получили 72 %, или 345 999 жителей Павлодарского Прииртышья. Первым компонентом привилось 368 102 человека, - дополнили эпидемиологи. - За прошедшие сутки первым компонентом привились 409 павлодарцев, вторым – 408».

По информации департамента, эпидемиологическая ситуация в Павлодарской области остаётся нестабильной. Все города и районы региона остаются в красной зоне.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 784 случая КВИ, в том числе в городах Павлодар – 529, Экибастуз – 91, Аксу – 85 случаев», - уточнили в ДСЭК.