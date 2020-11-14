В Павлодарской области полностью переходят на электронные справки для проезда через блокпосты

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С 14 ноября на блокпостах перестанут принимать бумажные справки и будут ориентироваться на данные портала Pvlinfo.kz, которые поступают на планшеты полицейских, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

С остоялось очередное заседание областного оперативного штаба по противодействию COVID-19. Заместитель главы региона Сакен Шаяхметов доложил о работе блокпостов, выставленных в Павлодарской области 9 ноября. На сегодня через них проехали более 100 тысяч человек, двум тысячам было отказано во въезде и выезде. Замакима области в очередной раз напомнил, что с 14 ноября на блокпостах перейдут на прием электронных справок, оформленных на портале Pvlinfo.kz . Данные оттуда передаются на планшеты полицейских.

- В первые дни после отмены бумажных справок необходимо тщательно проконтролировать работу всех постов, - отметил аким области Абылкаир Скаков. - Нигде не должно быть заторов, особенно в часы пик. Руководители на местах должны за этим проследить в обязательном порядке.

Говоря о деятельности мониторинговых групп, Сакен Шаяхметов рассказал, что на сегодня они провели более 8 тысяч рейдов и выявили 2,5 тысячи нарушений. Аким области отметил необходимость качественного улучшения работы групп.

- В работе мониторинговых групп до недавнего времени не было системности. Руководители на местах должны быть заинтересованы в эффективной работе мониторинговых групп, потому что это зеркало заболеваемости, - сказал Абылкаир Скаков.

Координировать работу мониторинговых групп будет специальный центр при оперштабе.







