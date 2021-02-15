В Павлодарской области полиция сняла номера с 30 машин такси

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Стражи порядка штрафуют таксистов, которые перевозят пассажиров на машинах с техническими неисправностями, на авто, не прошедших техосмотр, не имеющих соответствующего внешнего оформления, и за другие нарушения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Павлодарские полицейские усилили контроль за деятельностью такси в регионе. По итогам двух дней выявлены 38 фактов эксплуатации автомобилей с техническими неисправностями, 31 водитель - за управлением транспортным средством, не прошедшим государственный технический осмотр; у 16 единиц автотранспорта не соответствовало внешнее оформление машин установленным правилам, и два водителя наказаны за предоставление услуг без соответствующего разрешения», - рассказал на брифинге старший инспектор управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Равиль Хасанов.

По его информации, с 30 автомобилей такси за два дня за различные нарушения представители правоохранительных органов сняли государственные номера. Восемнадцать машин водворили на штрафстоянку.

«На мобильное приложение «Police 102» павлодарец прислал фотографии, сделанные у одного из торговых центров. Двое водителей установили на автомобиль «шашку» такси и припарковались, мешая проезду остальных участников дорожного движения», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Автопатруль, который приехал на место, возбудил в отношении водителя административное производство и оштрафовал его, добавили в ведомстве.

«В другом случае в Майском районе водитель автомашины «ВАЗ-2131» осуществлял пассажирские перевозки с подложным государственным регистрационным номерным знаком. В отношении водителя возбуждено административное производство», - отметили в департаменте.

Кроме того, в селе Теренколь полиция остановила водителя автомобиля «Ауди-100», который занимался пассажирскими перевозками без соответствующей регистрации о занятии предпринимательской деятельностью. Сотрудники правоохранительных органов составили в его отношении административный материал, который направлен в суд для принятия решения.