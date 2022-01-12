РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:15, 12 Январь 2022 | GMT +6

    В Павлодарской области полиция проверяет сдаваемые в аренду квартиры

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С момента введения в регионе режима ЧП стражи порядка задержали 1555 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Благодаря профессиональным и оперативным действиям правоохранительных органов, изучены все видеозаписи, по которым арестованы наиболее активные нарушители. В отношении каждого возбуждены дела в рамках действующего законодательства Республики Казахстан», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    По словам сотрудников правоохранительных органов, несмотря на ограничительные меры, жители региона нарушают комендантский час и требования ЧП.

    Стражи порядка задержали 1555 человек: 870 за нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных митингов. В отношении них возбуждено административное производство.

    «Также задержаны 4 иностранных гражданина, в отношении которых возбуждены административные производства по статье 488 части 8 (Участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании либо ином публичном мероприятии, проводимых в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, если это действие не имеет признаков уголовно наказуемого деяния, совершённое иностранцами, лицами без гражданства - Казинформ) с выдворением из Республики Казахстан», - отметили в ДП Павлодарской области.

    В итоге 327 нарушителей арестовали сроком до 15 суток, всех арестованных водворили в специальные учреждения Павлодара. 288 человек получили административные штрафы в размере 30 месячных расчётных показателей.

    Непосредственно за нарушение комендантского часа задержаны 685 человек и 349 машин. В отношении задержанных возбудили административные производства, материалы направили в суд. Автомобили водворили на штрафные стоянки.
    «С 5 января 100 % личного состава департамента полиции работает в особом режиме несения службы. По периметру выставлены блокпосты, въезд и выезд в область ограничены, - отметили в ведомстве. - Через блок-посты перемещено 25046 автомашин, 44974 человек. За отсутствие разрешения на перемещение не разрешены въезд и выезд 372 автомашинам и 876 гражданам».
    Сотрудники правоохранительных органов проверяют квартиры, которые сдаются в аренду. Таких в Павлодаре, по словам полицейских, 564; 527 из них уже проверены. В результате получены полные сведения и о квартиросъёмщиках, и о владельцах этого жилья.

    Теги:
    МВД РК ЧП-2022 Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Сегодня, 12:45
    Бекадил Шаймерденов вышел в финал на Азиаде по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!