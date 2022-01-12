В Павлодарской области полиция проверяет сдаваемые в аренду квартиры

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С момента введения в регионе режима ЧП стражи порядка задержали 1555 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря профессиональным и оперативным действиям правоохранительных органов, изучены все видеозаписи, по которым арестованы наиболее активные нарушители. В отношении каждого возбуждены дела в рамках действующего законодательства Республики Казахстан», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По словам сотрудников правоохранительных органов, несмотря на ограничительные меры, жители региона нарушают комендантский час и требования ЧП.

Стражи порядка задержали 1555 человек: 870 за нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных митингов. В отношении них возбуждено административное производство.

«Также задержаны 4 иностранных гражданина, в отношении которых возбуждены административные производства по статье 488 части 8 (Участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании либо ином публичном мероприятии, проводимых в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, если это действие не имеет признаков уголовно наказуемого деяния, совершённое иностранцами, лицами без гражданства - Казинформ) с выдворением из Республики Казахстан», - отметили в ДП Павлодарской области.

В итоге 327 нарушителей арестовали сроком до 15 суток, всех арестованных водворили в специальные учреждения Павлодара. 288 человек получили административные штрафы в размере 30 месячных расчётных показателей.

Непосредственно за нарушение комендантского часа задержаны 685 человек и 349 машин. В отношении задержанных возбудили административные производства, материалы направили в суд. Автомобили водворили на штрафные стоянки.

«С 5 января 100 % личного состава департамента полиции работает в особом режиме несения службы. По периметру выставлены блокпосты, въезд и выезд в область ограничены, - отметили в ведомстве. - Через блок-посты перемещено 25046 автомашин, 44974 человек. За отсутствие разрешения на перемещение не разрешены въезд и выезд 372 автомашинам и 876 гражданам».

Сотрудники правоохранительных органов проверяют квартиры, которые сдаются в аренду. Таких в Павлодаре, по словам полицейских, 564; 527 из них уже проверены. В результате получены полные сведения и о квартиросъёмщиках, и о владельцах этого жилья.