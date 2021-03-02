В Павлодарской области полиция поставила на учёт ещё 15 неблагополучных семей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе полиция провела трёхдневную операцию «Быт», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С 26 по 28 февраля сотрудники местной полицейской службы работают в режиме оперативно-профилактического мероприятия «Быт». Данное мероприятие направлено на недопущение совершения преступлений и правонарушений во всех сферах жизни, в том числе семейно-бытовой, выявление и постановка на учёт лиц, склонных к совершению преступлений, правонарушений в сфере быта, - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

По информации правоохранительных органов, сотрудники полиции во время этой операции проверили по домам примерно 2500 человек. Они наказали 310 граждан за административные правонарушения. Например, за распитие алкоголя и за появление в общественных местах в пьяном виде 141 житель региона привлечён к ответственности. Выявлены 43 родителя, несовершеннолетние дети которых находились ночью в развлекательных заведениях или просто не дома без сопровождения законных представителей. Теперь в отношении 19 родителей полицейские составили протоколы за ненадлежащее исполнение их обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

«18 павлодарцев нарушили требования защитного предписания. За период проведения профилактических мероприятий выявлено и поставлено на учёт 48 лиц по категории «Алкоголик», 18 - «Наркоман» и 15 - «Неблагополучная семья», - добавил Жаскайрат Каиров.