В Павлодарской области полиция попросила жителей сообщать о «сомнительных квартирах»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе наказан ряд граждан стран ближнего зарубежья, нарушивших миграционное законодательство, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Известно, что на территории нашей страны пребывают граждане других стран: Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Российской Федерации, - которые также находятся под постоянным контролем полиции. Некоторыми из них допускаются нарушения миграционного законодательства Республики Казахстан, в связи с чем в отношении каждого нарушителя возбуждено административное производство, дела направлены в суд», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Комендатура региона обратилась к населению с просьбой сообщать о сомнительных квартирах, в которых собираются подозрительные люди, распивающие спиртное, нарушающие тишину.