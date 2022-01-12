+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Павлодарской области полиция попросила жителей сообщать о «сомнительных квартирах»

12 Января 2022 16:00
Поделиться:
В Павлодарской области полиция попросила жителей сообщать о «сомнительных квартирах»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе наказан ряд граждан стран ближнего зарубежья, нарушивших миграционное законодательство, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Акмолинец заключен под стражу за клевету в адрес полицейских
В Костанайской области на одном из блокпостов произошло ДТП Сколько человек задержали в Алматы Водителя автомобиля без госномеров задержали в Шымкенте

«Известно, что на территории нашей страны пребывают граждане других стран: Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Российской Федерации, - которые также находятся под постоянным контролем полиции. Некоторыми из них допускаются нарушения миграционного законодательства Республики Казахстан, в связи с чем в отношении каждого нарушителя возбуждено административное производство, дела направлены в суд», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Комендатура региона обратилась к населению с просьбой сообщать о сомнительных квартирах, в которых собираются подозрительные люди, распивающие спиртное, нарушающие тишину.

Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Акмолинец заключен под стражу за клевету в адрес полицейских
В Костанайской области на одном из блокпостов произошло ДТП
Сколько человек задержали в Алматы
Водителя автомобиля без госномеров задержали в Шымкенте
Популярное
1 Президент утвердил новый состав Правительства
2 Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
3 Ерлан Баттаков освобожден от должности Управляющего делами Президента РК
4 Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
5 «Снимали на видео свои похождения» - 14 мародеров задержали на границе Алматы
6 Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
Читайте также
Авто с оружием задержали в Костанайской области
Наряды патрулей усилили в Алматинской области
Президент утвердил новый состав Правительства
Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства
Ерлан Баттаков освобожден от должности Управляющего делами Президента РК
Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
«Снимали на видео свои похождения» - 14 мародеров задержали на границе Алматы
Очередную группу мародеров задержали в Алматы: среди них есть девушки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив