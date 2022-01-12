В Павлодарской области полиция попросила жителей сообщать о «сомнительных квартирах»
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе наказан ряд граждан стран ближнего зарубежья, нарушивших миграционное законодательство, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Известно, что на территории нашей страны пребывают граждане других стран: Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Российской Федерации, - которые также находятся под постоянным контролем полиции. Некоторыми из них допускаются нарушения миграционного законодательства Республики Казахстан, в связи с чем в отношении каждого нарушителя возбуждено административное производство, дела направлены в суд», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
Комендатура региона обратилась к населению с просьбой сообщать о сомнительных квартирах, в которых собираются подозрительные люди, распивающие спиртное, нарушающие тишину.
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