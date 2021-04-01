В Павлодарской области по проекту «Жас маман» для оснащения 5 колледжей выделили 1447,8 млн тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Больше половины процедур по закупу нового оборудования для колледжей Павлодарской области в рамках госпроекта «Жас маман» завершились, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На реализацию проекта «Жас маман» в 2021 году из республиканского бюджета для оснащения пяти колледжей области выделен 1 миллиард 447 миллионов 800 тысяч тенге», - заявил руководитель управления образования Павлодарской области Динислам Болатханулы на брифинге в региональной службе коммуникаций.

По его словам, уже объявлены госзакупки на всю эту сумму. Пока ещё находятся на портале государственных закупок активные объявления на 11,2 процента от общей суммы. На 59 процентов от предусмотренных средств конкурсные процедуры уже завершились, сказал глава управления образования.

Например, для высшего инновационного аграрного колледжа «Ертис» закончились конкурсные процедуры почти на 74 миллиона тенге, и уже поставлено оборудование примерно на 19 миллионов. Как оказалось, запланирован закуп 29 наименований оборудования.

«В настоящее время приобретены следующие виды оборудования: культиватор-окучник, опрыскиватель прицепной, борона дисковая прицепная, мотор-тестер диагностики, фронтальный погрузчик, картофелекопатель», - уточнил спикер.

А для павлодарского монтажного колледжа решено приобрести 36 наименований различного оборудования. Сюда, по информации управления, уже купили планшет, электрический полосорез, электрический камнерезный станок, шлифмашину по бетону, шлифовальную машину, столярный миксер, ручной плиткорез, штукатурно-шпаклевочный аппарат, набор для мастера-декоратора, аккумуляторный фен и обойный станок.

Наконец, для высшего колледжа цветной металлургии запланировали закуп 17 наименований оборудований. Уже приобретены промышленный аппарат плазменной резки с компрессором, пост газорезчика, сварочный аппарат электродуговой сварки, промышленный аппарат плазменной резки с компрессором, мультипроцессный полуавтомат для промышленной сварки.

Ещё один колледж, которого коснулась госпрограмма обновления материально-технической базы «Жас маман», - Павлодарский химико-механический колледж». Для него купят 17 наименований оборудований, и уже приобрели кожухотрубный теплообменник. А для колледжа информационных технологий, где тоже завершили конкурсные процедуры на сумму 14,8 миллиона тенге, планируется закуп 27 наименований оборудований - в настоящее время приобретены UV-плоттер, мониторы, источник бесперебойного питания и IP-телефон.

«Реализация проекта «Жас маман» позволила значительно укрепить в колледже материально- техническую базу мастерских, лабораторий, - отметил Д. Болатханулы. - По итогам реализации проекта «Жас маман» за два года более 1000 педагогов пройдут повышение квалификации».



