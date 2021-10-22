В Павлодарской области по подозрению в убийстве задержан сельчанин
«По факту без вести пропавшей 41-летней женщины оперативными сотрудниками 21 октября в 19:30 в лесополосе на окраине села Мичурино Павлодарского района обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
По информации правоохранительных органов, по этому факту начато досудебное расследование.
«Назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные мероприятия», - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.
Как отметили в департаменте, по подозрению в совершении этого преступления задержан 32-летний житель Щербактинского района. Мужчина водворён в изолятор временного содержания. Обстоятельства и причины совершения преступления выясняются.