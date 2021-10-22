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    16:54, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области по подозрению в убийстве задержан сельчанин

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Жителя Щербактинского района Павлодарской области задержали по подозрению в убийстве 41-летней женщины, труп которой нашли на окраине села Мичурино, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По факту без вести пропавшей 41-летней женщины оперативными сотрудниками 21 октября в 19:30 в лесополосе на окраине села Мичурино Павлодарского района обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    По информации правоохранительных органов, по этому факту начато досудебное расследование.

    «Назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные мероприятия», - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

    Как отметили в департаменте, по подозрению в совершении этого преступления задержан 32-летний житель Щербактинского района. Мужчина водворён в изолятор временного содержания. Обстоятельства и причины совершения преступления выясняются.


    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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