В Павлодарской области по подозрению в убийстве задержан сельчанин

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Жителя Щербактинского района Павлодарской области задержали по подозрению в убийстве 41-летней женщины, труп которой нашли на окраине села Мичурино, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По факту без вести пропавшей 41-летней женщины оперативными сотрудниками 21 октября в 19:30 в лесополосе на окраине села Мичурино Павлодарского района обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По информации правоохранительных органов, по этому факту начато досудебное расследование.

«Назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные мероприятия», - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

Как отметили в департаменте, по подозрению в совершении этого преступления задержан 32-летний житель Щербактинского района. Мужчина водворён в изолятор временного содержания. Обстоятельства и причины совершения преступления выясняются.