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В Павлодарской области перевернулся грузовик с кондитерскими изделиями
6 Декабря 2019 11:04
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Причиной ДТП стал гололед, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«6 декабря, в 05.00, на территории Успенского района, вблизи населенного пункта Лозовое, на 127-м километре трассы республиканского значения Павлодар - Успенка - граница РФ, в результате гололеда грузовой автомобиль марки MAN с госномером РФ, следовавший по маршруту Новосибирск - Павлодар, груженный кондитерскими изделиями, съехал в кювет и опрокинулся на бок. Два водителя, граждане Казахстана, были эвакуированы в пункт обогрева села Лозовое, в медицинской помощи не нуждаются», - сообщил журналистам начальник управления кризисными ситуациями ДЧС Павлодарской области Аскарбек Омаров.
На место происшествия выезжали сотрудники отдела по ЧС Успенкого района и представитель акимата, добавил он. Сотрудники ЧС настоятельно просят жителей Павлодарской области не выезжать на дорогу в случае получения штормовых предупреждений.«В Павлодарской области 5 декабря, с 23.30, в связи с ухудшением погодных условий (гололед) было закрыто движение на участке республиканского значения, автодорога Павлодар-Щербакты« (7-112 километры) от Павлодара до границы Российской Федерации для всех видов транспорта. 6 декабря, в 09.00, дорога открыта», - подчеркнул А. Омаров.
Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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