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    21:45, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    В Павлодарской области отремонтируют более 600 километров дорог

    ремонт дорог
    Фото: Наталья Зинченко

    В Павлодарской области на ремонт дорог направят 28 миллиардов тенге. Ремонт запланирован как в городах, так и в сельской местности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Особое внимание планируют уделить подъездным дорогам в сельской местности. На сегодняшний день их общая протяженность составляет 965 километров. Ремонта требуют 355 километров дорог, ведущих к 114 сельским населенным пунктам.

    В 2024 году будут отремонтированы 42 сельских подъездных дороги протяженностью 142 километра. Для сравнения, в прошлом году в регионе заасфальтировали 26 грунтовых подъездных дорог — 90 километров. Отремонтировать все сельские подъездные дороги в области рассчитывают в ближайшие три года.

    — В этом году проведут ремонт 612 километров дорог в трех городах, десяти районах и 87 селах области. На эти цели в бюджетах различных уровней предусмотрены 28 миллиардов тенге. Дорожные работы начнутся в апреле, — сообщила пресс-служба акима области.

    В этом году по просьбам жителей, в рамках бонусных трансфертов, отремонтируют 65 сельских улиц общей протяженностью 68 километров. Дополнительно за счет областного бюджета отремонтируют улицы в райцентрах Коктобе, Успенка, Шарбакты и в селе Селеты.

    Для проведения дорожных работ действуют 27 асфальтобетонных заводов, 11 карьеров по добыче щебня и завод по производству битума.

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Акимат Павлодарская область Ремонт дорог
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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