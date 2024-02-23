В Павлодарской области отремонтируют более 600 километров дорог

В Павлодарской области на ремонт дорог направят 28 миллиардов тенге. Ремонт запланирован как в городах, так и в сельской местности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Особое внимание планируют уделить подъездным дорогам в сельской местности. На сегодняшний день их общая протяженность составляет 965 километров. Ремонта требуют 355 километров дорог, ведущих к 114 сельским населенным пунктам.

В 2024 году будут отремонтированы 42 сельских подъездных дороги протяженностью 142 километра. Для сравнения, в прошлом году в регионе заасфальтировали 26 грунтовых подъездных дорог — 90 километров. Отремонтировать все сельские подъездные дороги в области рассчитывают в ближайшие три года.

— В этом году проведут ремонт 612 километров дорог в трех городах, десяти районах и 87 селах области. На эти цели в бюджетах различных уровней предусмотрены 28 миллиардов тенге. Дорожные работы начнутся в апреле, — сообщила пресс-служба акима области.

В этом году по просьбам жителей, в рамках бонусных трансфертов, отремонтируют 65 сельских улиц общей протяженностью 68 километров. Дополнительно за счет областного бюджета отремонтируют улицы в райцентрах Коктобе, Успенка, Шарбакты и в селе Селеты.

Для проведения дорожных работ действуют 27 асфальтобетонных заводов, 11 карьеров по добыче щебня и завод по производству битума.