В Павлодарской области отменен «желтый» уровень террористической опасности

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Данный режим был установлен 13 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом, в соответствии с требованиями Указа Президента РК «Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма» от 9 августа 2013 года №611, по решению руководителя Павлодарского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, с 00:00 часов 23 января 2022 года ранее установленный на территории Павлодарской области умеренный «желтый» уровень террористической опасности отменен.

Ранее в Павлодарской области на десять дней установили умеренный уровень террористической опасности.

