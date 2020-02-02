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В Павлодарской области открыли районную полицейскую приемную для граждан

2 Февраля 2020 10:54
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В Павлодарской области открыли районную полицейскую приемную для граждан

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Жители Актогайского района смогут обратиться к специалистам новой «приемной» и получить консультацию по всем вопросам в рамках компетенции органов внутренних дел на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках послания Елбасы и реализации дорожной карты по модернизации органов внутренних дел в отделе полиции Актогайского района прошло открытие фронт-офиса «Приемная для граждан», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

«Приемную для граждан» торжественно открыл аким Актогайского района Каршыга Арынов.
«Открытие офиса значительно повысит уровень доверия граждан к полиции», - поделился мнением начальник отдела полиции Актогайского района подполковник полиции Кайргельды Жакипов.


Жители района смогут обратиться к специалистам и получить консультацию по всем вопросам в рамках компетенции органов внутренних дел на месте. График приема граждан - с понедельника по пятницу, уточнили в пресс-службе.


Фото департамента полиции Павлодарской области


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Ключевые слова: Павлодарская область, Общество,
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Автор:

Антон Гагарин

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