В Павлодарской области открыли районную полицейскую приемную для граждан

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Жители Актогайского района смогут обратиться к специалистам новой «приемной» и получить консультацию по всем вопросам в рамках компетенции органов внутренних дел на месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках послания Елбасы и реализации дорожной карты по модернизации органов внутренних дел в отделе полиции Актогайского района прошло открытие фронт-офиса «Приемная для граждан», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

«Приемную для граждан» торжественно открыл аким Актогайского района Каршыга Арынов.«Открытие офиса значительно повысит уровень доверия граждан к полиции», - поделился мнением начальник отдела полиции Актогайского района подполковник полиции Кайргельды Жакипов.

Жители района смогут обратиться к специалистам и получить консультацию по всем вопросам в рамках компетенции органов внутренних дел на месте. График приема граждан - с понедельника по пятницу, уточнили в пресс-службе.