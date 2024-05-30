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    09:48, 30 Май 2024 | GMT +6

    В Павлодарской области осужден главный земельщик Иртышского района

    земельные участки
    Фото: pixabay

    Прокурорской проверкой в Иртышском районе установлены факты незаконного предоставления крупному хозяйству 2-х земельных участков площадью более 3-х тысяч гектар, передает агентство Kazinfom со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Павлодарской области.

    Для получения положительного заключения Отделом земельных отношений на рассмотрение земельной комиссии предоставлены искаженные данные.

    В частности, категория земель населенных пунктов заменена на земли запаса и сельскохозяйственного назначения.

    В результате таких действий государству нанесен ущерб в виде занижения суммы аренды земель на 80 млн тенге, а также нарушены права сельских жителей, которые из-за созданного дефицита пастбищ вынужденно снизили поголовье личного скота.

    По акту прокурорского надзора земли возвращены государству и сейчас находятся в общем пользовании местного населения.

    По факту злоупотребления должностными полномочиями прокуратурой области проведено досудебное расследование.

    22 мая т.г. приговором суда руководитель Отдела земельных отношений признан виновным по п. 3) ч. 4 ст. 361 УК и осужден к 3 годам лишения свободы.

    Теги:
    Генпрокуратура Регионы Казахстана Суды Прокуратура Павлодарская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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