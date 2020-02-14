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В Павлодарской области осталось 62 ветерана войны

14 Февраля 2020 12:46
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В Павлодарской области осталось 62 ветерана войны

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области осталось 62 ветерана Великой Отечественной войны. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«В этом году мы отмечаем 75-летие Победы. За три месяца Павлодарская область потеряла ещё четырех участников Великой Отечественной войны: Казиза Амренова, Султанбека Баизбаева, Антонину Басову, Николая Сидоренко», - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков в ходе отчёта перед населением Павлодарской области во Дворце культуры имени Естая и принёс их родным и близким свои соболезнования.


Тех, кто выжил в войне, с каждым днём становится все меньше и меньше. В Павлодарской области, по его словам, осталось всего 62 ветерана.

«Наш святой долг – поклониться каждому из них и выразить глубокую признательность, - добавил А. Скаков. – Я уверен, что в Год волонтёра жители области, которые занимаются общественно полезной деятельностью на добровольных началах, обретут ещё больше сил и предложат ещё больше свежих идей – не только для празднования предстоящих юбилеев, но и во благо нашего с вами общего дома».


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Ключевые слова: Павлодарская область, Акимат, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА, Общество,
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Антон Гагарин

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