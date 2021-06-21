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    10:24, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области опрокинулся пенсионер на мотоцикле

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 66-летний мужчина в селе, разогнавшись, опрокинулся на мотоцикле, передает МИА «Казинформ».

    «18 июня, в 2.00, в степной зоне вблизи села Шарбакты Щербактинского района Павлодарской области 66-летний водитель мотоцикла «Яки», не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание», – рассказал начальник местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

    В результате дорожно-транспортного происшествия водитель с травмами доставлен в больницу. Мотоцикл водворен на специальную штрафную стоянку, отметили в правоохранительных органах.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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