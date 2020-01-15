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В Павлодарской области около 50 автомашин застряли на трассе из-за метели
15 Января 2020 11:15
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 15 грузовиков пока остаются на трассе, спасатели и дорожники продолжают очищать дорогу от снега, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«14 января, с 15:01, по 15 января, 06:00, в 15 километрах от села Бозшаколь, на объездной дороге, по направлению в Карагандинскую область, в результате низовой метели, на затяжном подъёме силами ДЧС была проведена работа по расчистке дороги от снега и координации движения транспорта. Всего на очищенный участок было отбуксировано около 36 единиц техники, из них 25 грузовых, один автобус и десять легковых автомобилей, около 100 человек», - сообщили в управлении кризисными ситуациями департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
Водители и пассажиры от эвакуации отказались, в медицинской помощи не нуждались. Жертв, пострадавших нет, отметили спасатели.
«По состоянию на 06:00 в снежном заносе остаются 15 грузовых автомобилей, работа по расчистке снега продолжается силами ДЧС (три сотрудника и одна единица техники), ТОО «Казахавтодор» (три работника и три единицы техники). На случай эвакуации людей развернуты два пункта обогрева в селе Шикылдак (на базе школы, вместимостью 60 человек) и станции Бозшаколь (на базе школы, вместимостью 60 человек)«, - добавили в ДЧС.
По данным ведомства, за прошедшие сутки из-за ухудшения погодных условий в регионе (из-за бурана, метели, плохой видимости) аварийно-спасательные работы шли на автомобильных дорогах республиканского и областного значения.
Фото управления кризисными ситуациями департамента по ЧС Павлодарской области.
Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия, Транспорт,
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