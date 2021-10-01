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    18:55, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области общественный транспорт будет ходить и по воскресеньям

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе вышло новое постановление главного государственного санитарного врача, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Деятельность общественного транспорта (увеличение количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест, недопущение пассажиров в общественный транспорт без защитных масок) при соблюдении требований постановления главного государственного санитарного врача РК № 38», - говорится в новом постановлении главного госсанврача Павлодарской области № 23 от 30 сентября.

    Документ фактически внес изменения в постановление главного госсанврача региона от 20 сентября и вступил в силу со дня подписания.

    С полным текстом можно ознакомиться здесь.


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    Транспорт Павлодарская область
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