В Павлодарской области общественный транспорт будет ходить и по воскресеньям

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе вышло новое постановление главного государственного санитарного врача, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Деятельность общественного транспорта (увеличение количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест, недопущение пассажиров в общественный транспорт без защитных масок) при соблюдении требований постановления главного государственного санитарного врача РК № 38», - говорится в новом постановлении главного госсанврача Павлодарской области № 23 от 30 сентября.

Документ фактически внес изменения в постановление главного госсанврача региона от 20 сентября и вступил в силу со дня подписания.

С полным текстом можно ознакомиться здесь.