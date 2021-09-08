В Павлодарской области обиженный на хозяина бык выместил злобу на чужом авто

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Курьёзный случай произошёл в селе Теренколь Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сельчанин вовремя не встретил со стада скот. В итоге, «обидевшись» на хозяина, предоставленный самому себе бычок бродил по улицам села, - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области. - Взгляд бычка привлекла внимание припаркованная машина «УАЗ Патриот». Решив воспользоваться автотранспортом, чтобы почесать себе спину, бык повредил машину своими рогами».

Владелец автомобиля увидел, что натворил с его машиной чужой бык, сразу позвонил в полицию, добавили в правоохранительных органах. Хозяина животного нашли. Он привлечён к административной ответственности.

«При выгоне скота на пастбище не оставляйте его без присмотра, вовремя встречайте скот. Ваша беспечность может привести к необратимым последствиям», - обратились к владельцам скота стражи порядка.