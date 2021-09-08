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    15:56, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области обиженный на хозяина бык выместил злобу на чужом авто

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Курьёзный случай произошёл в селе Теренколь Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сельчанин вовремя не встретил со стада скот. В итоге, «обидевшись» на хозяина, предоставленный самому себе бычок бродил по улицам села, - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области. - Взгляд бычка привлекла внимание припаркованная машина «УАЗ Патриот». Решив воспользоваться автотранспортом, чтобы почесать себе спину, бык повредил машину своими рогами».

    Владелец автомобиля увидел, что натворил с его машиной чужой бык, сразу позвонил в полицию, добавили в правоохранительных органах. Хозяина животного нашли. Он привлечён к административной ответственности.

    «При выгоне скота на пастбище не оставляйте его без присмотра, вовремя встречайте скот. Ваша беспечность может привести к необратимым последствиям», - обратились к владельцам скота стражи порядка.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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