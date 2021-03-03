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    16:17, 03 Март 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области обеспечат комбинированное обучение в школах

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Новое постановление главного государственного санитарного врача Павлодарской области вступило в силу сегодня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Постановление «Об ограничительных карантинных мерах на территории Павлодарской области» от 25 февраля внести следующие изменения и дополнения: разрешение с 3 марта обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек; комбинированного обучения в общеобразовательных школах с 1 по 5 классы включительно, по заявлению родителей», - заявил в своём постановлении № 5 от третьего марта главный государственный санитарный врач Павлодарской области Батырбек Алиев.

    Новый документ также предполагает комбинированное обучение в течение шести дней недели для выпускных классов (девятых, одиннадцатых (двенадцатых) классов), то есть 70 процентов предметов в штатном режиме, остальные 30 – в дистанционном. При этом предписывается обеспечить не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу «один класс – один кабинет», одновременное нахождение в школе не более 30 процентов человек от её проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного и масочного режимов. Предписано индивидуальное обучение школьников во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администраций школ.

    «Разрешение деятельности государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, - также сказано в новом постановлении. – При этом не менее 50 процентов сотрудников остаются на дистанционной форме работы (в зависимости от производственной необходимости)».

    Постановление вступило в силу сегодня, гласит документ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Образование Павлодарская область
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