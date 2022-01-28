В Павлодарской области – новый глава департамента полиции

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сегодня нового начальника департамента полиции личному составу представил глава МВД, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Начальником департамента полиции Павлодарской области назначен Василий Васильевич Скляр», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел на должность начальника департамента полиции Павлодарской области назначен Василий Скляр.

Сегодня нового начальника департамента полиции личному составу представил глава МВД.

«Василий Васильевич Скляр родился в 1983 году. В 2006 году окончил Карагандинский юридический институт МВД РК, в 2012 году - магистратуру Карагандинской академии МВД РК, юрист, магистр права», - добавили в ведомстве.

По информации департамента, В.В. Скляр работал на разных должностях, в том числе участковым инспектором полиции Павлодара, оперуполномоченным по раскрытию преступлений, старшим оперуполномоченным по особо важным делам; заместителем начальника управления криминальной полиции департамента полиции Северо-Казахстанской области.

«В апреле 2017 года был назначен начальником ОВД города Аксу Павлодарской области. Ранее он руководил управлением полиции Экибастуза ДП Павлодарской области. Имеет специальное звание полковник полиции», - дополнил источник.