В Павлодарской области небедный сельчанин задолжал двум детям около 2 млн тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала 2021 года в регионе в розыске находятся 172 неплательщиков алиментов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейскими Актогайского района за злостное уклонение от уплаты средств на содержание своего ребёнка установлен 27-летний местный житель. После развода с женой с 2019 года мужчина, имея хороший заработок, не платил алименты, - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - Своим двум малолетним детям он задолжал порядка двух миллионов тенге. Бывшая жена утверждает: она долгое время пыталась решить конфликт мирно, но всё тщетно».

Теперь, по словам полицейских, отцу придётся ответить перед законом о своём отношении по содержанию детей.

В городе Экибастуз 37-летний отец тоже не исполняет вступившее в законную силу решение суда о выплате средств на содержание несовершеннолетних детей.

«С начала 2021 года в розыске находится 172 неплательщиков алиментов, из них в настоящее время установлено местонахождение 87 отцов», - добавили в правоохранительных органах, напомнив, что закон обязывает родителей содержать своих несовершеннолетних детей.

С тех, кто материально не содержит своих несовершеннолетних детей, деньги могут быть взысканы через суд.

«В полиции отметили, «уклонисты» от алиментов находят множество причин, объясняющих свою безответственность перед детьми, однако таким нерадивым отцам есть единственный совет – постараться понять, что это ваш ребёнок, и только вы можете помочь ему встать на ноги», - прокомментировали в ведомстве.

К злостным неплательщикам алиментов, по данным правоохранительных органов, применяется статья 139 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Она указывает на то, что уклонение родителей больше трёх месяцев от исполнения своих обязательств перед ребёнком, живущим отдельно от него, может привести к серьёзным последствиям.

«Например, нарушителю может грозить уголовная ответственность за неуплату алиментов в виде общественных работ на срок до 600 часов либо ограничение свободы или лишение свободы до двух лет», - дополнили в ведомстве.