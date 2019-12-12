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В Павлодарской области назвали лидеров по платежам в Фонд медстрахования

12 Декабря 2019 22:21
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В Павлодарской области назвали лидеров по платежам в Фонд медстрахования

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Баянаульский, Щербактинский и Павлодарский районы Павлодарской области стали лидерами по отчислениям в Фонд обязательного социального медицинского страхования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Работодатели и индивидуальные предприниматели Павлодарской области внесли 10,6 млрд тенге за обязательное социальное медицинское страхование», - сообщили журналистам в филиале НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Павлодарской области.

По данным организации, в регионе лидеры по платежам среди городов - Павлодар, среди районов – Баянаульский, Щербактинский и Павлодарский.




«С 1 июля 2017 года продолжается поступление платежей в виде отчислений работодателей за наёмных работников. Все поступившие средства хранятся в Национальном банке, с которым заключён договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках медстрахования, до старта медпомощи по ОСМС Фонд социального медицинского страхования также финансирует гарантированный объём бесплатной медицинской помощи на средства из бюджета», — рассказал директор Павлодарского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айдар Ситказинов.



Всего в фонде накоплено 234 млрд тенге. Из них 224 млрд приходятся на отчисления работодателей, 8,9 млрд тенге – на взносы индивидуальных предпринимателей и людей, работающих по договорам гражданско-правового характера.



Фото филиала по Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования»








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Ключевые слова: Павлодарская область, Минздрав РК, Здравоохранение,
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Автор:

Антон Гагарин

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