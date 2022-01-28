В Павлодарской области назвали аутсайдеров по доле ревакцинированного населения

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе третью дозу вакцины получили 69 920 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Третью дозу вакцины в Павлодарской области получили 69 920 жителей региона. За прошедшие сутки курс ревакцинации прошли 2 129 человек», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

По данным ДСЭК, первые позиции по доле ревакцинированного населения занимают районы Иртышский (77,9%), Аккулы (68,1%) и Железинский (67,9%), который потеснил Теренколь (61,5%). В аутсайдерах находятся три города области: Павлодар (охват ревакцинацией - 34,1%), Экибастуз (41,5%) и Аксу (38,3%).

«Всего от коронавируса полный курс вакцинации двумя компонентами получили 72%, или 344 756 жителей Павлодарского Прииртышья. Первым компонентом привились 365 717 человек», - добавили в ведомстве.

«Препаратом Pfizer первый этап прошел 7 321 человек: 5 086 подростков, 231 беременная и 2004 кормящие женщины. Вторым компонентом привито 4 169 человек», - уточнили в ведомстве.



