+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Павлодарской области назначен аким Теренкольского района

2 Марта 2022 13:05
Поделиться:
В Павлодарской области назначен аким Теренкольского района

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Азамат Мангутов назначен акимом Теренкольского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Новости по теме
Когда завершится реконструкция дороги «Актобе-Кандыагаш»
Назначен заместитель акима Кызылординской области Трогательные истории за 40 лет работы вспомнила медсестра из Павлодара Караван» Тағзым»: какие мероприятия проходят в столице в честь Дня благодарности

Нового руководителя активу района представил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. По согласованию с депутатами районного маслихата им стал местный уроженец Азамат Мангутов.

Глава региона поставил перед вновь назначенным акимом первоочередные задачи. Прежде всего, ему необходимо заняться улучшением социально-экономической инфраструктуры района. Также, аким области поручил Азамату Мангутову упорядочить работу местных государственных органов по выдаче земельных участков. Вместе с тем, акиму района необходимо заняться созданием новых рабочих мест, в том числе, для молодежи.

Азамат Мангутов родился в 1986 году в селе Тлеубай. В 2007 году окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова по специальности «Государственное и местное управление». Второе высшее образование получил в 2020 году в Павлодарском педагогическом университете по специальности «Учитель физической культуры и спорта».

Трудовую деятельность начал в 2010 году главным специалистом отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Качирского района Павлодарской области.

С 2013 года по 2019 год работал акимом Ивановского сельского округа. До назначения Азамат Мангутов возглавлял районный центр - село Тереңкөл.

Фото Валерия Бугаева


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Акимат   #Назначения  
Поделиться:
Новости по теме
Когда завершится реконструкция дороги «Актобе-Кандыагаш»
Назначен заместитель акима Кызылординской области
Трогательные истории за 40 лет работы вспомнила медсестра из Павлодара
Караван» Тағзым»: какие мероприятия проходят в столице в честь Дня благодарности
Популярное
1 Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана
2 Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
3 Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
4 Президент РК принял председателя Нацбанка
5 Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине
6 Казахстан назван в числе стран, через которые российские туристы могут вернуться на родину
Читайте также
Аким СКО о работе заводов: будем оперативно решать логистические вопросы
Трогательные истории за 40 лет работы вспомнила медсестра из Павлодара
Сенатор прокомментировал переименование правящей партии Казахстана
Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
Президент РК принял председателя Нацбанка
Мы призываем обе страны начать работу над мирным урегулированием - Президент РК о ситуации в Украине
Казахстан назван в числе стран, через которые российские туристы могут вернуться на родину
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив