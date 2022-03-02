В Павлодарской области назначен аким Теренкольского района

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Азамат Мангутов назначен акимом Теренкольского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Нового руководителя активу района представил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. По согласованию с депутатами районного маслихата им стал местный уроженец Азамат Мангутов.

Глава региона поставил перед вновь назначенным акимом первоочередные задачи. Прежде всего, ему необходимо заняться улучшением социально-экономической инфраструктуры района. Также, аким области поручил Азамату Мангутову упорядочить работу местных государственных органов по выдаче земельных участков. Вместе с тем, акиму района необходимо заняться созданием новых рабочих мест, в том числе, для молодежи.

Азамат Мангутов родился в 1986 году в селе Тлеубай. В 2007 году окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова по специальности «Государственное и местное управление». Второе высшее образование получил в 2020 году в Павлодарском педагогическом университете по специальности «Учитель физической культуры и спорта».

Трудовую деятельность начал в 2010 году главным специалистом отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Качирского района Павлодарской области.

С 2013 года по 2019 год работал акимом Ивановского сельского округа. До назначения Азамат Мангутов возглавлял районный центр - село Тереңкөл.

Фото Валерия Бугаева