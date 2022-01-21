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В Павлодарской области намерены трудоустроить всю молодёжь Успенского района

21 Января 2022 12:30
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В Павлодарской области намерены трудоустроить всю молодёжь Успенского района

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Успенского района Николай Дычко встретился с молодежью пяти сёл и запланировал увидеться с ребятами в ещё 15 населённых пунктах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках реализации государственной молодёжной политики в Успенском районе планируется обеспечить полный охват молодёжи мерами занятости до 2025 года, мерами по трудоустройству на вакантные постоянные рабочие места, образовавшиеся в результате выхода на пенсию сотрудников государственных органов», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в отделе внутренней политики Успенского района Павлодарской области.

Аким района Николай Дычко провёл встречи с молодёжью в селах Травянка, Белоусовка, Успенка, Галицкое и Новопокровка. В планах - провести встречи в 20 населённых пунктах района, добавили здесь. С вопросами к районному акиму пришли начинающие предприниматели.

«Ержан Ажар рассказала о том, что у неё имеется небольшой бизнес по производству кондитерских изделий (печенья). Есть желание расширить бизнес, для этого требуется финансирование», - рассказали в районном акимате.

Н. Дычко посоветовал ей обратиться в отдел предпринимательства и сельского хозяйства Успенского района, так как действует ряд государственных программ, подходящих под её дело: «Дорожная карта бизнеса – 2025», «Экономика простых вещей», «Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы», в рамках кредитования через «Микрофинансовую организацию «Атамекен-Павлодар» Палаты предпринимателей.

«Юрию Вирясову требуется помощь в выделении земельного участка для расширения текущего бизнеса - автомойки. Как отметил районный аким, в 2022 году средства на такие работы ещё не выделялись, но при уточнении бюджета будет подана заявка, - рассказали ещё один случай в мастной администрации. - При внесении изменений в план детальной планировки Юрию Вирясову окажут содействие в получении участка».

В Успенском районе Павлодарской области ведут мониторинг всей молодёжи для подробного анализа качества жизни ребят, дальнейшего содействия в трудоустройстве, культурном, спортивном и другом досуге.

«Планируется увеличение участников из числа молодёжи в государственной программе «Национальный проект по реализации предпринимательства на 2021 – 2025 годы»: выдача грантов, микрокредитование, молодёжная практика», - дополнили в отделе внутренней политики.

Фото отдела внутренней политики Павлодарской области.

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#Павлодарская область   #Молодежь  
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Автор:

Антон Гагарин

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