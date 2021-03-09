В Павлодарской области наложено административных штрафов более чем нам 235 млн тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция и судоисполнители в 2021 году взыскали в Павлодарской области больше 138 миллионов тенге по штрафам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Только с начала года павлодарскими полицейскими за нарушения административного законодательства возбуждено более 22 тысяч материалов. С начала текущего года управлением административной полиции за различные правонарушения наложено административных штрафов на сумму более 235 миллионов тенге», - сообщил заместитель начальника управления административной полиции департамента полиции Павлодарской области Арыстан Дюсембаев.

По его словам, полиция и судоисполнители в 2021 году взыскали в регионе больше 138 миллионов тенге штрафов. В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области добавили, что около 80 процентов административных правонарушений – это нарушения правил дорожного движения.

«30-летний Сергей был привлечён к административной ответственности за курение в общественном месте ещё несколько месяцев назад, затянул с оплатой штрафа. И только после напоминания со стороны инспекторов административной полиции оплатил штраф через портал «Правительство для граждан», - привели пример в правоохранительных органах.