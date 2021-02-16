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    09:30, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области наказаны свыше 370 владельцев бесхозно пасущегося скота

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С начала года полицейские Павлодарской области к ответственности привлекли 371 владельца скота, который бродил без присмотра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «14 февраля, во время очередного патрулирования, сотрудниками полиции был установлен факт бесконтрольно пасущихся лошадей. 17 голов, которые бродили по степи, могли выйти на проезжую часть и стать причиной аварии проезжающих автомобилей», – сообщил начальник отделения местной полицейской службы отдела полиции Успенского района Павлодарской области Куандык Шахманов.

    Полиция установила хозяина животных и выяснила, что такое правонарушение владелец лошадей допустил уже не первый раз. В его отношении возбудили административное производство, он должен выплатить штраф в размере трёх месячных расчётных показателей - 8 751 тенге, отметили в департаменте полиции региона.
    «В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, а также профилактики кражи скота полицейскими Успенского района на постоянной основе проводятся рейды по выявлению бесхозно пасущегося скота», - сказал К. Шахманов.
    С начала года полицейские Павлодарской области к ответственности привлекли 371 владельца скота, который бродил без присмотра. Полиция обратилась к жителям с просьбой усилить контроль за сохранностью скота, не выпускать животных без надзора.


    Теги:
    МВД РК Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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