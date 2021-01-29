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    13:29, 29 Январь 2021 | GMT +6

    В Павлодарской области наказаны 390 «громких» соседей

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция Павлодарской области назвала ситуацию с «громкими» соседями очень распространенной проблемой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Звонок в полицию поступил от жильцов многоквартирного дома по улице Павлова. Граждане пожаловались, что в квартире по соседству громко шумят. Когда полицейские прибыли на место, то смогли убедились, что звонивший совершенно прав – веселое застолье, происходящее в указанной квартире, затянулось до полуночи», - рассказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

    Как объяснила хозяйка квартиры, в этот вечер она вместе с гостями отмечала свой день рождения, но теперь за столь громкий праздник ей придется ответить по закону. В отношении именинницы было возбуждено административное производство.

    Г. Саргулов добавил, что немного позже, в 00.46, похожее сообщение поступило из многоэтажного дома, расположенного в Дачном микрорайоне. Хозяина шумной квартиры тоже привлекли к административной ответственности. Кроме того, сотрудники полиции провели с нарушителями профилактические беседы о соблюдении тишины в по ночам.
    «Ситуация с «громкими» соседями, от которых всем окружающим житья нет - очень распространенная проблема. Страдающая сторона, как правило, звонит в полицию, которая потом и разбирается в возникших вопросах», - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
    Начальник Управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области также рассказал, что за нарушение тишины в Павлодарской области в 2021 году к административной ответственности уже привлечены 390 человек.


    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
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