В Павлодарской области наказаны 300 дебоширов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области полиция проверила 980 человек, которые состоят на учёте как семейные дебоширы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С 20 января по 20 февраля текущего года на территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Быт». Полицейские проверили по месту жительства 980 лиц, состоящих на учёте в полиции, в отношении которых вынесено 205 защитных предписаний, и в отношении 69 правонарушителей установлены особые требования к поведению, в части запрета на употребление алкогольных напитков», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Стражи порядка привлекли к административной ответственности 300 правонарушителей. Часть из них наказали за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах.

«В полицию обратилась 33-летняя жительница Экибастуза о принятии мер в отношении её супруга, 1985 года рождения, который, находясь в квартире, устроил скандал и нанёс ей телесные повреждения. По данному факту участковым инспектором полиции в отношении супруга возбуждено административное производство по статье 73 КРКоАП, и вынесено защитное предписание сроком на 30 суток», - добавили в ведомстве.

По словам полицейских, защитное предписание выносится в отношении вменяемого лица, достигшего шестнадцатилетия на момент его вынесения. Защитным предписанием запрещается совершать бытовое насилие, вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи.

«Нарушение защитного предписания влечёт ответственность, установленную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях. Лицо, в отношении которого вынесено защитное предписание, органами внутренних дел ставится на профилактический учёт, и за ним осуществляется профилактический контроль», - разъяснили в пресс-службе департамента полиции.