В Павлодарской области началась вакцинация работников месторождения Бозшаколь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Началась вакцинации от COVID-19 работников месторождения Бозшаколь в Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу группы KAZ Minerals.

Как отметили в пресс-службе, поэтапная вакцинация на предприятии проводится при содействии управления здравоохранения Павлодарской области силами поликлиники г. Экибастуза. На первом этапе предполагается вакцинировать 200 работников и подрядчиков KAZ Minerals Bozshakol. Следующая вакцинация будет зависеть от поставок вакцин в управление здравоохранения Павлодарской области.

По регламенту второй компонент вакцины Gam-COVID-Vak (Sputnik V) работники получат здесь же, в вахтовом городке, через 21 день. Вакцинация проводится в строгом соответствии санитарным нормам, требованиям и алгоритмам Министерства здравоохранения РК. Помещения для вакцинации отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, о чем свидетельствуют заключения региональных санитарных врачей. Все данные о вакцинации на месторождении будут внесены в электронные базы Минздрава, и после введения второго компонента будут доступны на трех языках привитым работникам Бозшаколя в приложении e-Gov Mobile в разделе «Цифровые документы».

Не исключено, что в будущем вакцинацию будет проводить специально обученный медперсонал из подрядных организаций непосредственно на месторождении.

Вакцинироваться могут как работники ТОО «KAZ Minerals Bozshakol», так и подрядчики, ведь речь идет о коллективной безопасности.

«В соответствии с законодательством республики вакцинация на предприятиях добровольная. Мы рады, что среди наших работников есть те, кто таким образом стремится обезопасить себя и своих близких. И активно призываем коллег поддержать этот процесс. Мы надеемся, что коллективная вакцинация в комплексе с другими мерами борьбы с вирусом позволит нам нормализовать графики перевахтовки и вернуться к обычной жизни. Мы поддерживаем усилия государства в массовой вакцинации населения и готовы оказывать всестороннюю поддержку в этом вопросе», – прокомментировал председатель правления ТОО «KAZ Minerals Management» Эльдар Мамедов.