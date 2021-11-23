В Павлодарской области началась ревакцинация против коронавируса
«В Павлодарской области началась ревакцинация населения против коронавирусной инфекции. За сутки иммунную систему укрепили почти 60 человек из числа медицинских работников», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.
В первую очередь, по данным эпидемиологов, ревакцинации подлежат медработники, педагоги, сотрудники силовых структур, люди старше 60 лет и с ослабленным иммунитетом. Для введения третьей дозы вакцины в регионе предусмотрены такие виды вакцин, как «QazVac», «Коронавак», «Vero Cell», «Vero Cell» («Hayat-Vax»).
«Сейчас появляется все больше данных о том, что ревакцинация даст хороший иммунный ответ. Кроме того, разработчики вакцин утверждают, что различные вакцинные платформы по-разному стимулируют иммунный ответ, поэтому, вероятно, имеет смысл их чередовать», - резюмируют эксперты.
Еще до начала ревакцинации в Павлодарской области прошла большая подготовительная работа: проведен мониторинг готовности прививочных кабинетов, организованы обучающие семинары для медицинских работников по алгоритму ревакцинации, информационно-разъяснительная работа среди населения. Совместно с региональным управлением здравоохранения издан приказ «О проведении ревакцинации населения против COVID-19 в Павлодарской области» по определению контингента, подлежащего ревакцинации, учету расхода вакцин, обучению медицинских работников, контролю по соблюдению требований холодовой цепи.
«С 25 ноября областные кураторы из числа специалистов департамента санэпидконтроля и управления здравоохранения будут выезжать в города и районы с целью мониторинга за проведением самой процедуры – ревакцинации населения на местах», - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, возможность работы передвижных пунктов вакцинации во дворах домов рассматривают в Павлодаре.