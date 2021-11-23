ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области началась ревакцинация против коронавируса. За сутки иммунную систему укрепили почти 60 человек из числа медицинских работников региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области началась ревакцинация населения против коронавирусной инфекции. За сутки иммунную систему укрепили почти 60 человек из числа медицинских работников», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

В первую очередь, по данным эпидемиологов, ревакцинации подлежат медработники, педагоги, сотрудники силовых структур, люди старше 60 лет и с ослабленным иммунитетом. Для введения третьей дозы вакцины в регионе предусмотрены такие виды вакцин, как «QazVac», «Коронавак», «Vero Cell», «Vero Cell» («Hayat-Vax»).

«Сейчас появляется все больше данных о том, что ревакцинация даст хороший иммунный ответ. Кроме того, разработчики вакцин утверждают, что различные вакцинные платформы по-разному стимулируют иммунный ответ, поэтому, вероятно, имеет смысл их чередовать», - резюмируют эксперты.

Еще до начала ревакцинации в Павлодарской области прошла большая подготовительная работа: проведен мониторинг готовности прививочных кабинетов, организованы обучающие семинары для медицинских работников по алгоритму ревакцинации, информационно-разъяснительная работа среди населения. Совместно с региональным управлением здравоохранения издан приказ «О проведении ревакцинации населения против COVID-19 в Павлодарской области» по определению контингента, подлежащего ревакцинации, учету расхода вакцин, обучению медицинских работников, контролю по соблюдению требований холодовой цепи.

«С 25 ноября областные кураторы из числа специалистов департамента санэпидконтроля и управления здравоохранения будут выезжать в города и районы с целью мониторинга за проведением самой процедуры – ревакцинации населения на местах», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, возможность работы передвижных пунктов вакцинации во дворах домов рассматривают в Павлодаре.