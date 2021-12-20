В Павлодарской области на границе санэпидслужбы проверили около 700 человек
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регион прошли и проехали 433 пешехода и 242 водителя фуры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«За прошедшие сутки через границу прошло 675 человек, из них 433 пеших и 242 водителя фуры», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.
Подтверждённых случаев коронавирусной инфекции на автопереходах в регионе не выявлено, добавили в ДСЭК.
«Запрещён въезд в страну гражданину Узбекистана, не предоставившего справку с отрицательным результатом на ковид методом ПЦР», - отметили в ведомстве.
Продолжается мониторинг за перемещением людей на 4 автомобильных пунктах пропуска государственной границы: Урлютобе, Косак, Амангельды и Шарбакты.
Специалисты санэпидслужбы круглосуточно дежурят на постах, встречая граждан, пересекающих государственную границу, дают консультации по телефону не только казахстанцам, но и иностранцам, желающим пересечь госграницу Казахстана.
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