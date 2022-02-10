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В Павлодарской области на дистанционное обучение переведены школьники 7 районов и 1 города
10 Февраля 2022 07:20
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области на дистанционное обучение переведены школьники 7 районов и 1 города. Причина - существенное похолодание, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«10 февраля в первой смене переведены на дистанционный формат обучения учащиеся 1-11 классов Актогайского района. Причина: - 29 градусов мороза», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.
Кроме того, согласно информации ведомства, на дистанционный формат обучения переведены учащиеся 1-4 классов города Аксу, Успенского, Майского, Железинского, Щербактинского районов, также районов Аккулы и Теренколь. «Причина - 25 градусов мороза», - добавили в ДЧС Павлодарской области.
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