В Павлодарской области на 44% снизилось число преступлений среди подростков

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - За невыполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности в регионе привлечён 471 родитель, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря принятым мерам, за 11 месяцев 2021 года наблюдается снижение преступлений, совершённых несовершеннолетними, на 44,2%», - заявила на брифинге старший инспектор по особым поручениям управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Бибегуль Камзина.

Полиция, по её словам, сделала анализ, который показывает, что основной причиной совершения преступлений становится бесконтрольность со стороны родителей.

За невыполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечён 471 родитель. За нахождение детей ночью в развлекательных заведениях и вне дома наказаны 2636 родителей. Сотрудники ювенальной полиции с органами образования и общественностью ведут профилактику безнадзорности и беспризорности детей. С начала года в полицию поступило 162 вызова по розыску детей и подростков.

«1 декабря 2021 года в Павлодаре с адреса по улице Геринга 9-летний несовершеннолетний, отпросившись у бабушки погулять, ушёл из дома. Около 21.00 отец мальчика обратился в полицию по факту без вести пропавшего сына, - рассказала Б. Камзина. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий мальчик был найден в Павлодарском районе села Мичурино у матери, так как родители находятся в разводе».

Ещё один 15-летний подросток в Экибастузе уходил из дома 3 раза. Причиной уходов из дома сам он объясняет стремлением к взрослой жизни. Получать образование и слушать родителей не хотел, отметила спикер.

«Уходя из дома, был замечен в совершении различных правонарушений, в связи с чем судом принято решение о направлении его в специализированную школу-интернат для детей с девиантным поведением в город Серебрянск», - сообщила Бибегуль Камзина.

Напомним, в Павлодаре наркозависимая мать двухмесячного ребенка держала грязным и голодным.