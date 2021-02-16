В Павлодарской области машина с девушками попала в снежный плен

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Щербактинском районе полиция вытащила застрявший в сугробе автомобиль с пассажирами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«13 февраля мы решили провести свои выходные у подруги в селе Шалдай, но съехали с дороги в снег - машина безнадежно застряла. Мы пытались самостоятельно вытащить машину, но не смогли, - написали в социальной сети девушки, попавшие на автомобиле в снежный плен. - В это время мимо проезжающие сотрудники полиции остановились и помогли нам. Выражаем огромную благодарность Канату Исанову и Арману Муканову за то, что они вытащили наш автомобиль из снежного плена».

По словам девушек, полицейские Щербактинского района Павлодарской области оказали им помощь в трудную минуту. Первый заместитель начальника райотдела полиции отметил, что он вместе с участковым инспектором Канатом Исановым патрулировал трассу в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Такси».

«Проезжая мимо, увидели съехавшую в кювет автомашину. Подъехав, увидели девушек, которые пытались самостоятельно вытащить автомобиль, но все попытки не принесли успеха, - добавил А. Муканов. - Взяв застрявшую машину на буксир, отогнали на дорогу».