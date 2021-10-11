В Павлодарской области лучшим педагогам вручат нагрудный знак и премию

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Премия, которую получат победители конкурса вместе с нагрудным знаком, составит почти 3 миллиона тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Управление образования Павлодарской области объявляет сбор документов для присуждения дополнительных мер поощрения педагогов в виде нагрудного знака «Павлодар облысының білім беру саласына қосқан үлесі үшін» с выплатой единовременного вознаграждения», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

В ведомстве подчеркнули, что награду смогут получить педагоги дошкольных, общеобразовательных, специализированных и специальных организаций образования, организаций дополнительного образования, технического и профессионального образования, организаций образования для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но те, что имеют стаж работы в организациях образования десять и более лет.

«Обладателю нагрудного знака выплачивается единовременное вознаграждение в размере 1000-кратного месячного расчетного показателя», - отметили инициаторы поощрения.

Правила организации конкурса и требования к его участникам управление образования Павлодарской области разместило на своём сайте.

Документы для участия в конкурс ждут на открытый портал данных Управления Ustazpavlodar.kz.