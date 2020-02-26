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В Павлодарской области изнасиловали 19-летнюю учительницу

26 Февраля 2020 18:35
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В Павлодарской области изнасиловали 19-летнюю учительницу

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области, в селе Майкарагай района Аккулы, изнасиловали 19-летнюю учительницу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«По данному факту начато досудебное расследование по статье 120 УК Республики Казахстан. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого лица», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Как стало известно, в селе Майкарагай района Аккулы, возле школы была изнасилована 19-летняя учительница, недавно приехавшая в это село на работу. По факту случившегося уже назначен ряд экспертиз. Иная информация, по данным полиции, в интересах следствия не распространяется.
«Вместе с тем, полиция просит воздержаться от обвинений в адрес лица, вина которого ещё не доказана, - подчеркнули в правоохранительных органах. - Также сообщаем, что действительно, житель района Аккулы гражданин К. в 2016-2018 годах трижды привлекался к уголовной ответственности за совершение краж скота. Решением суда дела прекращены за примирением сторон».


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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
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Антон Гагарин

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