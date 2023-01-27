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В Павлодарской области изберут 189 депутатов маслихатов и одного мажилисмена

27 Января 2023, 22:15
В Павлодарской области изберут 189 депутатов маслихатов и одного мажилисмена

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области на предстоящих выборах будут избраны 189 депутатов в маслихаты различных уровней и один депутат в Мажилис Парламента Казахстана. На данный момент идет процесс выдвижения кандидатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Павлодарской областной территориальной избирательной комиссии, в подготовке и проведении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов по Павлодарской области задействованы 710 избирательных комиссий, из них 14 территориальных, 173 окружных и 523 участковых. Постановлением Центральной избирательной комиссии определены границы одномандатного избирательного округа № 23 по выборам депутатов Мажилиса Парламента РК в границах Павлодарской области.

«В областной маслихат будут избраны 32 депутата. Из них в 16 избирательных округах будут избираться по мажоритарной системе, половина - по партийным спискам. В трех городах и 10 районах в 157 избирательных округах депутаты будут избраны по мажоритарной системе», – добавили в областной территориальной избирательной комиссии.

Кандидату для самовыдвижения необходимо предоставить в окружную избирательную комиссию заявление, автобиографию и копию удостоверения личности. Окружная избирательная комиссия по итогам проверки наличия гражданства и отсутствия непогашенной судимости принимает постановление о соответствии или несоответствии кандидата требованиям, предусмотренным законодательством.

Для следующего этапа кандидат должен внести избирательный взнос в размере 5 минимальных заработных плат для кандидатов в депутаты маслихатов и 15 МЗП для выдвижения в Мажилис, сдать налоговую декларацию по состоянию на 1 января 2023 года на себя и супруга (либо супругу). После предоставления указанных документов окружная комиссия регистрирует кандидата.

Регистрация кандидатов завершается 18 февраля, в 18.00 часов. Предвыборная агитация кандидатов в депутаты начинается после 18.00 часов 18 февраля и заканчивается в 00.00 часов 18 марта.

«На данный момент по Павлодарской области выдвинулись 1 кандидат в Мажилис Парламента РК и 5 кандидатов в маслихаты городов и районов», - подчеркнул источник.


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