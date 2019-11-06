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В Павлодарской области из-за гололёда произошло 30 ДТП

6 Ноября 2019 10:16
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В Павлодарской области из-за гололёда произошло 30 ДТП

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Ко многим авариям в Павлодарской области привела несвоевременная замена летних автошин на зимние, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Только за прошедшие сутки по области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, без пострадавших. Основная причина - низкая дисциплина водителей, несвоевременная замена летней резины на зимнюю, - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - Технически не подготовленный к погодным условиям, неисправный автотранспорт является источником повышенной опасности на дороге».

За десять месяцев 2019 года зарегистрировано 606 дорожно-транспортных происшествий, погибли 54 человек, пострадали 854, констатировали в полиции. Полицейские также ведут государственный контроль и надзор за соблюдением регламентов, нормативов и стандартов при проектировании, строительстве, реконструкции, реабилитации автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения. «По результатам обследований сотрудниками полиции выдано 1124 предписания на устранение выявленных недостатков. За различные нарушения правил производства, неудовлетворительное содержание дорог 149 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму порядка четырёх миллионов тенге», - рассказали в департаменте. С начала года стражи правопорядка выявили 53759 нарушения правила дорожного движения. «Кроме того, с изменением погодных условий с целью обеспечения охраны общественного порядка и дорожной безопасности, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма полицейскими осуществляется патрулирование у общеобразовательных школ города», - уточнили полицейские.


Фото пресс-службы департамента полиции Павлодарской области.
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Ключевые слова: Павлодарская область, ДТП,
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Автор:

Антон Гагарин

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