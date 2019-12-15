В Павлодарской области финансирование ОСМС составит 57,3 млрд тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С готовностью субъектов здравоохранения Павлодарской области к внедрению социального медицинского страхования с 2020 года ознакомился заместитель директора департамента лекарственного обеспечения Минздрава Александр Костюк, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно, чтобы каждый житель области был проинформирован об участии в обязательном социальном медицинском страховании. Также нужно активизировать работу с самозанятыми и безработными, чтобы никто не остался без медицинской помощи; в оставшееся время нужно усилить работу с медперсоналом и поликлиниками», - заявил заместитель директора департамента лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Казахстана А. Костюк на встрече с членами регионального штаба по внедрению ОСМС в Павлодаре.





В ходе рабочего визита представитель Минздрава совместно с региональным штабом по введению обязательного соцмедстрахования посетил ряд медицинских организаций Павлодарской области. Он ознакомился с работой двух городских поликлиник, областной больницей имени Г. Султанова, областной стоматологической поликлиникой, городской больницей №1 и Актогайской районной больницы. В целом Александр Костюк высоко оценил организацию работы и оснащение оборудованием в клиниках, где созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи. Он подчеркнул важность решения вопросов полного охвата павлодарцев системой медицинского страхования, интеграции информационных систем всех медучреждений, определения статуса застрахованности каждого жителя региона.





Заседание регионального штаба по вопросам внедрения обязательного социального медицинского страхования состоялось в областном акимате. Открыв совещание, Александр Костюк подчеркнул важность информационно-разъяснительной работы среди населения.

Общий объём финансирования медпомощи в Казахстане с внедрением системы социального медстрахования будет увеличен в полтора раза - до 1,569 миллиарда тенге. При этом объём финансирования восстановительного лечения и паллиативной помощи вырастет в девять раз, консультативно-диагностической – в 6,5 раза, стационарозамещающей помощи – в 2,3 раза.

«В Павлодарской области планируется финансирование в объёме 57,3 миллиарда тенге, что выше бюджета 2019 года в 1,3 раза», - отметил директор филиала по Павлодарской области НАО «Фонд социального медицинского страхования Айдар Ситказинов.

Охват медицинской помощью жителей Казахстана в системе ОСМС прогнозируется на уровне более 95 процентов в целом по стране (рекомендованный пороговый уровень для внедрения ОСМС составляет не менее 80%). По Павлодарской области этот охват составляет 90 процентов, сообщили в филиале по Павлодарской области НАО «Фонд соцмедстрахования.

«В базе данных потенциальных поставщиков по области зарегистрированы 97 субъектов здравоохранения. В нашей области в рамках бесплатной медицинской помощи работают 65 поставщиков, из них 32 государственных и 33 частных», - добавили в фонде.

По данным управления здравоохранения Павлодарской области, 90 процентов жителей региона условно застрахованы в системе ОСМС. В категории «условно незастрахованных» числятся десять процентов жителей области, по которым завершается работа актуализации статуса. Все остальные граждане смогут получить медицинскую помощь в системе медстрахования. Продолжается интеграция информационных систем госорганов, медиков оснащают компьютерной техникой и доступом к интернету. Сейчас по Казахстану доля медицинских организаций, имеющих доступ к сети, составляет 69,7 процента, в Павлодарской области этот показатель выше – 93,6.

«Создаются условия для обеспечения качества и доступности медицинской помощи населению через развитие конкуренции и вовлечение частного сектора в оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», - сказал А. Ситказинов.











