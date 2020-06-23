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В Павлодарской области еще 20 пациентов выздоровели от коронавируса

23 Июня 2020 20:12
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В Павлодарской области еще 20 пациентов выздоровели от коронавируса

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области ещё 20 пациентов выздоровели от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в регионе преодолели эту болезнь 264 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«На текущий день выздоровели 20 пациентов. Из числа выздоровевших 17 пациентов являются жителями города Павлодара: пять женщин, 1952, 1959, 1954, 1988, 1963 годов рождения, 12 мужчин 1964, 1989, 1969, 2001, 1998, 1989, 1995, 1975, 1960, 1988, 1985, 1999 годов рождения. Также жительницы города Экибастуза, 1962 и 1957 годов рождения, жительница села Басколь Майского района, 1969 года рождения», - сообщили журналистам в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

По данным облздрава, у сельчанки положительный результат на COVID-19 анализы дали первого июня, а у женщин из Экибастуза - седьмого июня. У жителей города Павлодара о заражении стало известно шестого июня. Они, по информации управления, были в контакте с больным КВИ.

«Все пациенты выписаны 23 июня 2020 года. На основании контрольных тестов пациенты выписаны, в течение 14 дней будут находиться на домашнем карантине под медицинским наблюдением», - добавили в ведомстве.

Всего в Павлодарской области из 521 заболевшего коронавирусной инфекцией 264 пациента выздоровели.



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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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