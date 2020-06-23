В Павлодарской области ещё 14 пациентов выздоровели от коронавируса

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Всего в регионе от этой инфекции вылечились 244 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За сутки выздоровели 14 пациентов. Из числа выздоровевших шесть пациентов являются жителями города Павлодар: две женщины 1983, 1987 годов рождения и четверо мужчин 1983, 1989, 1970, 1993 годов рождения; семь пациентов являются жителями города Экибастуз: три женщины 1960, 1979, 1995 годов рождения, мужчины 1989, 1939, 1992, 1971 годов рождения, а также один житель Карагандинской области: мужчина 1996 года рождения», - сообщила пресс-служба управления здравоохранения Павлодарской области.

У жителей Павлодарской области положительный результат на наличие КВИ выявили десятого июня. Они были в контакте с человеком, имеющим такой же диагноз. К слову, у экибастузцев, заболевание было обнаружено шестого июня.

«Все пациенты выписаны 22 июня 2020 года. На основании контрольных тестов пациенты выписаны, в течение 14 дней будут находиться на домашнем карантине под медицинским наблюдением», - добавили в облздраве.

Всего в Павлодарской области из 521 заболевшего коронавирусной инфекцией 244 пациента выздоровели.











